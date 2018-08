Magazine Carne Doce volta a Goiânia para lançar novo disco Álbum Tônus é o terceiro trabalho da banda e contém dez faixas

A banda Carne Doce retorna à capital goiana para o lançamento do seu terceiro disco, Tônus. O novo álbum, já apresentado em São Paulo e Curitiba, contém dez faixas e faz um passeio pelo desejo, no poder e possibilidades do corpo nas relações mais pessoais. O show será neste sábado, a partir da meia-noite, no Ideologia62. A casa estará aberta a partir das 21 horas...