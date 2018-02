Carnavalesco desde pequenininho

O corpo de professor Pedro Barbosa, 58 anos, vive em Goiânia, para onde se mudou há um ano, mas o coração bate mesmo é em Uberlândia (MG), a terra natal, e mais especificamente na Loba, apelido carinhoso da escola Garotos do Samba. Desde os 6 anos, Pedro acompanha, trabalha e desfila na agremiação que foi 14 vezes campeã do carnaval da cidade mineira. Para ele, a festa que toma conta de todo País pode ser definida como uma grande ópera popular.

“O carnaval tem uma magia especial, é agregador e unifica as pessoas. Acho que é um momento especial de curtir e deixar toda a rigidez do cotidiano de lado”, explica. Ele e a mulher, a professora Karyna Barbosa Novais, 42 anos, costumam viajar pelo País para conhecer os carnavais. Na semana passada, estiveram em Santos (SP) para assistir aos desfiles das escolas de samba que ocorrem tradicionalmente uma semana antes da folia oficial. “É o segundo ano que vamos para lá e fico impressionado com a vitalidade do carnaval”, conta.

Para a antropóloga Mirian Goldenberg, doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mesmo quem não participa do carnaval acaba curtindo o feriado de alguma forma. “É uma festa que faz parte da identidade nacional e as pessoas acabam se envolvendo. Eu, por exemplo, não pulo em blocos, mas gosto de ver as pessoas nas ruas fantasiadas e felizes”, explica a pesquisadora, que vive no Rio.

O contraste entre a seriedade do cotidiano e a permissividade durante os dias do reinado de Momo talvez seja a característica que mais chame a atenção. “No carnaval, está liberado brincar, a gente pode voltar a ser criança de novo. Talvez seja isso que faz com que as pessoas aguardem com tanta ansiedade este período do ano”, acredita. Em muitos casos, as fantasias carnavalescas expõem o que muitas vezes os foliões ocultam durante o cotidiano de uma vida cheia de repressão.

Enquanto no dia a dia, as pessoas inibem suas fantasias, no carnaval elas estão liberadas e a ordem é se divertir. O carnaval é a época em que não há problema em assumir a vaidade, em que a desinibição é uma coisa boa, pode exibir o corpo sem o crivo dos olhares de censura. Não é por acaso que a maioria dos brasileiros aproveita a época para extravasar as emoções contidas durante o ano.