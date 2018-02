Carnaval no Grande Hotel terá chorinho, encontro de blocos e show com Cláudia Garcia

O Carnaval em Goiânia já começa nesta sexta-feira (9), com uma edição especial do projeto Grande Hotel Vive o Choro, o Chorinho. A cantora Cláudia Garcia e a banda Coró de Pau animam o público com muita música boa.

O evento ainda terá o encontro de blocos carnavalescos, a partir das 19 horas, com participação dos blocos Desencuca, APABB ( Portadores de Necessidades Especiais do Banco do Brasil), Caçador, Coró Mulher, Coró de Pau e bloco Socialista.

O repertório do show abrange sambas enredos, axé e marchinhas.

Serviço:

Horário: 19h às 22h

Local: Centro de Memória e Referência Grande Hotel (Avenida Goiás, esquina com a Rua 3, Centro)

Entrada franca