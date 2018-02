Carnaval mobiliza multidões em todo Brasil em busca da mais genuína diversão

É a época do desbunde, quando quase tudo é permitido. Durante quatro dias - para o bem e para o mal - a sensação é que o folião recebeu um salvo-conduto moral que não vale para o resto do ano. Aguardado ansiosamente por muitos e odiado por alguns, o reinado de Momo, ao lado do futebol e da feijoada, é um dos mais fortes símbolos da identidade nacional. Em Goiânia, apesar da falta de tradição carnavalesca (e talvez até mesmo por isso), o principal caminho para quem é apaixonado por carnaval acaba sendo o aeroporto ou pegar a estrada.

Seja pulando no bloco, dançando atrás do trio elétrico ou assistindo aos desfiles de escolas de samba, essas pessoas garantem que a folia de fevereiro é um momento único que merece ser celebrado com muita festa. Dias antes de embarcar para curtir o carnaval de Pernambuco, o professor Walkenes Lagares, de 37 anos, apontava como maior atrativo o caráter democrático da festa, em especial em Olinda e Recife, para onde viaja todo carnaval há nove anos.

“Brinco que virei uma espécie de embaixador do carnaval pernambucano em Goiás. Todas as vezes levo um grupo diferente de amigos que acaba se apaixonando pela festa. O que acho mais bonito é a questão cultural muito forte e a diversidade de público, todos brincando juntos no meio da rua”, conta. No ano passado, os amigos do professor chamaram a atenção ao pular a folia fantasiados com o figurino da cantora Madonna no clipe de Like a Virgin. “Ficou muito legal e todo mundo se divertiu. Tinha velhinhos que pediam para tirar foto com a gente”, relembra.

Para muita gente, o mais bacana do carnaval é que ele é um período em que as regras que vigoram no cotidiano ficam suspensas. A ordem do dia é se divertir. Foi em busca justamente de diversão que a publicitária Luciana Cruvinel, de 34 anos, escolheu Salvador, na Bahia, para passar o feriado. No caso dela, uniu o útil ao agradável. Antes da folia começar, ela passaria alguns dias em um resort de praia para recarregar as baterias.

“Vai ser meu primeiro carnaval na Bahia e estou muito ansiosa. Não sou muito fã de axé, mas quero sentir a energia dos trios elétricos pelas ruas da cidade”, conta Luciana, que elegeu um badalado camarote no circuito Barra Ondina como base do grupo formado por 15 amigas. Por lá, DJs de música eletrônica vão conviver harmonicamente com estrelas da música baiana, sertaneja e do funk. “Eu, por exemplo, estou louca mesmo para ver o DJ Steve Angello, mas acho muito interessante essa mistura de ritmos em plena folia.”

Há consenso de que o caldeirão de ritmos e a diversidade de maneiras de comemorar o carnaval dizem muito sobre a própria miscigenação que marcou a história da formação do povo brasileiro. Apesar de acontecerem simultaneamente, não é possível comparar o carnaval do Rio de Janeiro com o de Salvador ou o de Recife. São festas completamente diferentes, mas que têm na alegria do povo nas ruas algo em comum.