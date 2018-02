'Carnaval dos Amigos' em pauta no Jackson Abrão Entrevista especial; assista

Nesta sexta-feira (2), uma edição especial do programa Jackson Abrão Entrevista trata de um assunto que já é unanimidade nas rodas de conversa: o carnaval. O jornalista Jackson Abrão conversou com Rener Bilac, um dos organizadores do já tradicional Carnaval dos Amigos, que reune 12 blocos no pré-carnaval de Goiânia.

