Carnaval 2018: Vai ter folia em Goiânia, sim

Não faltam opções para os foliões que decidiram ficar em Goiânia durante o período carnavalesco. A agenda cultural está recheada de festas para todos os gostos e bolsos. Quem abrir mão dos blocos de rua pode escolher entre os mais variados gêneros: além de muito axé, samba e marchinhas, tem funk, rock, forró, música eletrônica e, claro, sertanejo. Tem também uma programação voltada para as crianças, com matinês, bailes de máscaras e oficinas educativas. O POPULAR fez uma seleção com os principais eventos. Confira.

Bares

Mercado Popular da 74

O cantor e instrumentista Fausto Noleto e Banda Mercado comandam a folia na casa de sábado até terça-feira, a partir das 14 horas, com a participação de convidados, como Karine Serrano, Ricardo Coutinho e Mara Cristina. No repertório, sambas e marchinhas. A entrada é franca. Rua 74, nº 329, Setor Central. Informações: 99105-1110.

Glória Bar e Restaurante

A casa preparou uma programação durante os quatro dias de folia, sempre às 19 horas. A cantora Luciana Clímaco é a primeira atração sábado. No domingo, Walter Carvalho e Banda animam os foliões. Na segunda, show com Grace Venturini, e Mara Cristiana encerra na terça. Couvert: entre R$ 40 e R$ 50. Rua 101, Setor Sul. Informações: 3224-9033.

Café Nice

O carnaval começa nesta sexta no Café Nice com o show da banda Nóys É Nóys. Fernando Boi é a atração do segundo dia. No domingo será a vez dos Heróis de Botequim e na segunda será com Balaio de Bambas com Ricardo Coutinho. As apresentações serão a partir das 22 horas. No encerramento, às 20 horas, os Heróis de Botequim retornam ao palco para fechar a festa. Couvert: entre R$ 20 e R$30. Av. T-11, esq. com a Rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Quintal do Jorjão

A cantora Grace Venturini se apresenta sá a partir das 12 horas. A artista será acompanhada pelos músicos Emídio Queiroz, Danilo Carvalho, Xuxa, Belota, Danilo Rosolem e Jorjão. Ingressos: R$ 38 (feijoada e couvert). Rua 226, nº 439, Praça Tamanduá, Setor Leste Vila Nova. Informações: 3087-2512 ou 99245-2512.

Cerrado Cervejaria

O agito começa hoje, às 22 horas, com shows de rock dos grupos Stay Strong e America Boulevard. No segundo dia, às 12 horas, com a banda Engravatados e, às 22 horas, com o Clube Retrô. Tripop e Maíra Lemos animam o domingo e, na segunda-feira, será com o Zabumba Beach, ambos às 22 horas. Nóys É Nóys fecha o carnaval na terça-feira, às 12 horas. Couvert: entre R$ 10 e R$ 20. Av. T-3 com T-55 nº 2.456, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Aquarius Restaurante

O espaço recebe shows a partir das 13 horas, com Heróis de Botequim amanhã, com o líder da banda Nóys É Nóys, Xéxeu, no domingo, com Los Julio’s e Maíra Lemos (às 22 horas) na segunda-feira e no encerramento na terça-feira com a cantora Negra Jane. Couvert: R$ 15 (por pessoa). Avenida Albert Einstein, Jardim da Luz. Informações: 3278-8668.

Thiosti Restaurante e Choperia

A cantora Maíra Lemos faz show amanhã, a partir das 12 horas, na casa. No repertório, samba e as tradicionais marchinhas. Couvert: R$ 15. Rua 1136, nº 97, Setor Marista. Informações: 3095-3838.

Blocos

Bloco Cai na Rua

A concentração será sexta e sábado, das 15 às 22 horas, na Praça Cívica, Centro. Entre as atrações, o grupo de pagode Tá Tudo Errado, as baterias Tagarela e Mafiosa e som eletrônico com vários DJs. No primeiro dia, a entrada é franca e no segundo o ingresso custa R$ 5.

Bloco Gato Pingado

O bloco Gato Pingado há dez anos comanda a alegria nas ruas do Setor Pedro Ludovico. A concentração é sábado a partir das 13 horas. O grupo sai da Avenida Circular, passa pela Avenida T-63, vai até a Praça do Chafariz e retorna ao ponto de origem.

Bloco Carrinho de Mão Elétrico

A concentração será na segunda-feira, a partir das 12 horas, no bar Brejaria Terres Biergarten. A abertura será com show dos Heróis de Botequim. Ingressos: R$ 15. No final da tarde, os foliões vão percorrer as ruas do Jardim América e a participação é gratuita. Rua C-135, nº 375, Setor Jardim América.

Bloco do Mancha

Os foliões vão se concentrar no domingo, às 12 horas, na Ambiente Skate Shop, com churrasco, bebidas e música. A partir das 16 horas, os participantes do bloco saem em cortejo ao som de axé anos 90 e eletrônica com a DJ Cecilioui pelo Bueno, Marista e Setor Sul até a boate El Club. Concentração: Rua T-30, Qd. 107, Lt. 16, Setor Bueno.

Bloco Socialista

Em sua sétima edição, o bloco se concentrará sexta, a partir das 18 horas, no Coreto da Praça Cívica. De lá, os foliões seguirão em trajeto até o Grande Hotel na Rua 3, no Centro. Os abadás estarão sendo comercializados no local no valor de R$ 30.

Clubes

Jaó

O clube preparou uma programação com atividades recreativas na água e também matinês de sábado até terça-feira, das 8 às 19 horas. A programação inclui gincanas, aulas de dança, shows e som mecânico. Na terça-feira, haverá um concurso de fantasia infantil. A entrada para sócios é gratuita. Para os demais, a entrada é de R$ 35. Av. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó. Informações: 3269-8015.

Sesc Faiçaville

Na programação de sábado até terça-feira, das 9 às 17h30, matinês, brincadeiras e gincanas e marchinhas. Para as crianças, oficinas de massinha, desenho, pintura e jogos educativos. O clube também prepara aos sábados e feriados, sempre das 11 às 15 horas, pratos diversos inspirados na culinária típica de alguma região do País. O valor é de R$ 58 por dia (convidado do conveniado). Avenida Ipanema, nº 1.600, Setor Faiçalville. Informações: 3221-0608.

Clube Ferreira Pacheco

A edição do Sesi Folia no Clube Antônio Ferreira Pacheco será de sábado a terça-feira, das 8 às 17 horas. Oficinas de fantasias, apresentações musicais, concurso de dança, atividades recreativas e esportivas em amplo e moderno parque aquático prometem animar o público. Ingressos: R$ 30 (comunidade). Avenida João Leite, Setor Santa Genoveva. Informações: 3219-1466.

AABB

O clube realiza a tradicional matinê infantil na terça-feira, das 14 às 18 horas, com cama elástica, piscina de bolina e premiação para as três melhores fantasias. A folia vai ser comandada pelas pick-ups do DJ Spartam que traz um repertório exclusivo de músicas baianas, axé, carnavalescas e marchinhas tradicionais. Ingresso: crianças de 3 a 12 anos pagam R$ 80 (com direito a dois adultos). Entrada franca para associados. BR-153, Chácaras Retiro. Informações: 3202-6080.

Shopping

Goiânia Shopping

O shopping promove sábado, das 15 às 18 horas, o Bailinho de Carnaval, voltado para as crianças, na Praça de Alimentação, piso 3. O evento é gratuito e terá uma banda com músicas de folia e concurso de fantasias, oficina de balões, palhaços e pernas de pau e desfile de blocos. Av. T-10, Setor Bueno.

Flamboyant Shopping

O shopping realiza sábado e domingo, das 14 às 20 horas, oficinas relacionadas com a festa popular, no Atrium, piso 2. No local, crianças com idade entre 3 e 11 anos poderão se inscrever para temas como customização de máscara, camarim e confecção de instrumentos musicais. O valor da inscrição será de R$ 10. Ao final, a partir das 19 horas, a Banda Lupa Kids comanda o Bailinho de Carnaval. O pocket show é gratuito. Av. Jamel Cecílio, Jardim Goiás.

Shopping Cerrado

O shopping preparou uma programação especial para crianças de todas as idades e suas famílias celebrarem o carnaval com muita alegria e diversão: o Bloquinho do Cerrado. O evento será realizado no domingo, das 15 às 18 horas, e contará com brincadeiras, apresentação musical temática, teatro, concurso de melhor fantasia, prêmios e distribuição de pipoca e algodão doce. A entrada é gratuita. Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário.

Noite

Villa Mix Goiânia

Na programação de carnaval shows com Eddy & Bruno (sexta), com Max & Luan (sábado), com Dyogo & Deluca (domingo), Maristela Müller (segunda) e Henrique & Rangel (terça). Apresentações a partir das 22 horas e ingressos R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino). Av. 136, Executive Tower, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Santafé Hall

Shows com Danilo Hudson (sexta), MC Gudan e a dupla Túlio & Max (sábado), Laiza & Larisse e o projeto El Loko (domingo) e MC Leleto e Davison & Robson (segunda-feira). Apresentações a partir das 22 horas e os ingressos custam R$ 70 (masculino) e R$ 40 (feminino). Av. 136, nº. 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Bolshoi Pub

Shows cover Legião Urbana com o grupo 4 Estações (sexta), Rubinho Gabba e Banda com clássicos do pop rock (sábado) e Clube Retro com repertório de carnaval (segunda-feira). Abertura da casa às 21 horas. Ingressos a partir de R$ 40. Rua T-53/T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Chorinho

O projeto Grande Hotel Vive o Choro, o Chorinho tem uma edição especial de carnaval sexta, a partir das 19 horas. As atrações são a cantora Cláudia Garcia e a banda Coró de Pau, com participação dos blocos Desencuca, APABB (Portadores de Necessidades Especiais do Banco do Brasil), Caçador, Coró Mulher e Bloco Socialista. No repertório sambas enredos, axé e marchinhas. Entrada é franca. Avenida Goiás, esquina com a Rua 3, Centro.

Lowbrow Lab Arte & Boteco

O cantor Fernando Boi é a atração de sexta com show de samba na programação de carnaval da Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 19 horas. O artista estará acompanhado dos músicos Sam do Cavaco, no cavaco, Leo do Cavaco, no banjo, Márcio André, no pandeiro, Murilo Campos, no tantã, e Júnior Balanço, no surdo. Couvert: R$ 10. Rua 115, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.

Complexo Estúdio

Na programação da casa, Festa Bloco do Central, com discotecagem (sexta), banda Orquestra Black (sábado), Ressaca do Felamacúmbia (domingo) e a cantora Grace Carvalho (segunda-feira). A casa abre às 22 horas e os shows começam à meia-noite. Rua 7, nº 475, Centro. Informações: 98291-0333.

Clube de Engenharia

O clube realizará uma noite especial temática com as tradicionais marchinhas de carnaval de sexta a domingo. Na abertura, show a partir das 19h30 com Carlinhos Trivelli e Banda. O grupo Três Neguinhos é a atração do segundo dia, às 12 horas. No domingo, matinê para as crianças com DJ, às 11 horas. Ingressos: R$ 30 (associado) e R$ 35 (não-associado). Rua 132, nº 500, Setor Sul. Informações: 3281-0000.

Evoé Café

O carnaval no Bloco Evoé começa sexta e segue até quarta-feira de cinzas. A abertura será com o DJ Zargov com marchinhas, a partir das 21 horas. A banda Cocada Coral agita o segundo dia, às 20 horas. No domingo, às 19 horas, baile à fantasia e música eletrônica com as DJs Cecilioui e Gabi Matos. Na segunda, quem comanda a festa são os DJs Bruno Caveira e Gabi Matos, às 19 horas. Na terça show com a banda Fascina, às 19 horas. O encerramento será com o DJ Mucio, às 19 horas. Os ingressos custam R$ 10. Rua 91, nº 489, Setor Sul. Informações: 3092-3733.

Castro’s Hotel

O grupo Ginga Brasil se apresenta no carnaval do Castro’s Hotel no domingo, a partir das 18 horas. A banda é formada pelos músicos Moka Nascimento (bateria), Tatá (teclados), Carlinhos G (saxofone), com a participação especial de Eltinho Harmona (Voz). O evento terá decoração e iluminação direcionada à característica dos festejos da folia de Momo. No repertório, marchinhas, axé, samba e frevo. Av. República do Líbano, nº 1520, Setor Oeste. Informações: 3096-2000.