Magazine Capital Inicial traz nova turnê para Goiânia Apresentação, no projeto Deu Praia, terá abertura de Rodrigo Melo e banda Vértize

Com mais de 35 anos de estrada e formada por Dinho Ouro Preto (vocal), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria) e Yves Passarell (guitarra), o Capital Inicial traz hoje, a partir das 21 horas, a nova turnê para Goiânia em show no Deu Praia. A apresentação faz parte do novo disco dos roqueiros batizado de Sonora e que deve ser lançado ainda em 2018. A abertura...