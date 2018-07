Magazine Capital Inicial apresenta turnê "Sonora" em Goiânia Dinho Ouro Preto falou ao POPULAR da relação do grupo com Goiânia e do momento do rock

O Capital Inicial apresenta nova turnê nesta sexta-feira no Deu Praia. O grupo, formado por Dinho Ouro Preto (vocal), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria) e Yves Passarell (guitarra), faz show do disco Sonora, que está sendo lançado aos poucos nas plataformas digitais. A abertura do evento será às 18 horas com o DJ Rodrigo Melo e na sequência será a vez da banda V...