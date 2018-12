Magazine Cantores Zé Felipe e Leonardo fazem show pela causa da Casa de Apoio São Luiz

O cantor Zé Felipe (foto) e seu pai Leonardo fazem show nesta quarta-feira (12) às 20h30, no Atlanta Music Hall. A apresentação em família faz parte do projeto Show do Bem, ação beneficente com renda revertida em doações para a Casa de Apoio São Luiz, que há 20 anos dá suporte aos doentes de câncer e é administrado por dona Carmem Divina, mãe da dupla Leandro & Le...