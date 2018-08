Magazine Cantores e DJs animam festa musical em aniversário de barbearia Dupla Santa Rima e os DJs Tucho, RV e Thiago Jesus são as atrações na noite deste sábado

A dupla Santa Rima e os DJs Tucho (foto), RV e Thiago Jesus são as atrações na noite deste sábado na festa de comemoração de três anos da Don Barbearia. A comemoração começa a partir das 22 horas e será realizada no espaço Memoratto Eventos, aberta ao público em geral. O valor do ingresso é R$ 70. A ideia, segundo os organizadores, é promover uma balada com muito hip...