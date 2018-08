Magazine Cantora norte-americana Joan Osborne traz nova turnê neste domingo para Goiânia Esta é a primeira vez que a artista, que segue a velha linha country rock à Califórnia, vem ao Brasil

A cantora norte-americana Joan Osborne, de 56 anos, faz parte de um seleto grupo de artistas que conseguiram ao longo da carreira lançar uma música que jamais se perdeu no tempo. Com certeza, algum dia, você já se pegou cantarolando o hit One of Us, de 1995, um clássico que nunca deixou de tocar nas rádios brasileiras. Para os fãs, chegou a hora de escutar a canç...