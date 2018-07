Magazine Cantora Maria Eugênia estreia novo show em Goiânia Repertório revisita canções do rock brasileiro que marcaram os anos 1980

Uma das vozes mais conhecidas e afinadas da música popular goiana, a cantora Maria Eugênia nunca teve medo de arriscar. Foi esse espírito ousado que fez a artista apostar todas as fichas no show Fui Eu, que estreia hoje, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Maria Eugênia empresta sua voz para clássicos do chamado rock nacional, que teve seu auge de popularidad...