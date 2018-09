Magazine Cantora Maria Eugênia apresenta clássicos do rock em seu novo disco 'Fui Eu' Uma das vozes mais conhecidas da música popular em Goiás, cantora lança disco de clássicos dos anos 1980

A cantora Maria Eugênia decidiu voltar aos anos 1980 e regravou clássicos da década de ouro do rock nacional no novo disco da carreira, Fui Eu. O show de lançamento do álbum, 16º da discografia da goiana, será nesta sexta-feira (14), às 21 horas, no Teatro Sesi. No palco, ela estará acompanhada dos músicos Luiz Chaffin, na guitarra, Marcelo Maia, no baixo, Fred ...