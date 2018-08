Magazine Cantora Laura Pausini traz turnê mundial para Brasil Show lança 13º disco da carreira da cantora italiana

A cantora italiana Laura Pausini traz a sua turnê mundial do novo álbum "Fatti Sentire" para o Brasil, começando com um show em São Paulo, na próxima segunda-feira (20). Lançado em março deste ano pela Warner Music, trata-se do 13º disco da carreira da artista, com canções inéditas em italiano, inglês, espanhol. Considerada a cantora italiana mais popula...