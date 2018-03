Cantora Joelma está de mudança para Goiânia

A assessoria da cantora Joelma emitiu nota à imprensa nesta quinta-feira (1°) anunciando que a artista se mudará para Goiânia ainda nesta semana.

Joelma, de 43 anos, se revezava em moradias em Belém, capital de seu estado natal, o Pará, e Recife, em Pernambuco. A vinda para a capital goiana é justificada pela cantora por conta da localização geográfica. "Permite uma logística mais eficiente em termos de deslocamento para as centenas de cidades em que ela se apresenta anualmente, além dos inúmeros amigos, quase todos cantores, que também moram em Goiânia", diz o texto.

A casa onde a artista paraense, consagrada como vocalista da banda Calypso por 15 anos e atualmente em carreira solo, residirá fica no Condomínio Aldeia do Vale, complexo de habitações de luxo, próximo à BR-153, na Região Sul da cidade. Lá, ela será vizinha do cantor goiano Leonardo.