Cantora homenageia Lobão e Lulu Santos no Executiva no Palco

A cantora Grace Carvalho fecha a última edição do Executiva no Palco de 2017 nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, no Rocket 07. A cantora faz uma homenagem a Lobão e Lulu Santos, dois dos maiores ícones do rock nacional dos anos 1980. No repertório, músicas como Último Romântico, Rádio Blá, Casa, Corações Psicodélicos, Me Chama, entre outros clássicos. Grace iniciou a carreira artística em 1998 atuando como atriz do grupo de teatro Guará da PUC Goiás. No grupo, Grace descobriu a paixão pela música e iniciou a carreira de cantora se apresentando em eventos da própria universidade, onde cursou Psicologia. Depois, a cantora passou a se apresentar em bares e restaurantes de Goiânia, no interior do estado e em Brasília com um repertório de MPB e bossa nova. O tempo de estrada trouxe a paixão pelo samba raiz e choro. Av. Portugal, n° 1.010, Setor Marista. Informações: 3251-6155.