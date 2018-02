Cantora Grace Venturini e banda fazem a festa no Setor Universitário

A cantora Grace Venturini se apresenta neste sábado, a partir do meio-dia, no carnaval do Quintal do Jorjão, no Setor Universitário. A artista será acompanhada pelos músicos Emídio Queiroz, Danilo Carvalho, Xuxa, Belota, Danilo Rosolem e Jorjão. Voz feminina imponente de Goiânia, Grace passeia por um vasto repertório de samba e ainda traz set list focado em ritmos similares e tudo a ver com carnaval, entre eles axé, marchinhas e sambas-enredo. Também compositora, a artista tem como influências nomes como Elis Regina, Clara Nunes, Michael Jackson, Marisa Monte, Djavan e Ana Carolina, entre outros. Ingressos: R$ 38 (feijoada e couvert). Rua 226, nº 439, Praça Tamanduá, Setor Vila Nova. Informações: 3087-2512 ou 99245-2512.

Marchinhas

Grupo Compasso, Polyanna Pimpão e Ingrid Lobo em fim de semana do carnaval

O Grupo Compasso fará um show de samba, marchinhas de carnaval e bossa nova, neste sábado, a partir de 19 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Já no domingo, as cantoras Polyanna Pimpão e Ingrid Lobo se apresentarão no evento Borogodó, a partir das 17h30. Criado em 2015, o Grupo Compasso é formado por Sara Veras, nos vocais, Vinícius Hipólito, no violão, Sean Brito, no violino, e Wallace Patriarca, na bateria. A banda apresenta show que une música, poesia e videoarte. A performance de Polyanna Pimpão e Ingrid Lobo no domingo contará com muito samba, samba rock e marchinhas de carnaval, com um repertório que inclui canções de nomes como Elza Soares, Maria Rita, Chico Buarque e Arlindo Cruz. Polyanna Pimpão, que iniciou sua carreira como cantora profissional aos 22 anos, já participou de diversos festivais. Suas principais inspirações são as cantoras Elis Regina e Alcione, além de Demônios da Garoa, Zeca Pagodinho, Maria Rita, Roberta Sá e Clara Nunes. A cantora e produtora musical Ingrid Lobo também é licenciada no ensino de guitarra elétrica pela UFG. Lançou um trabalho autoral em 2016, intitulado Soaria Bem e é guitarrista da banda Terra Cabula. Couvert: R$ 10, por dia. Rua 115, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.