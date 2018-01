Cantora Grace Venturini comanda grito de carnaval em restaurante

A cantora Grace Venturini promove neste sábado, a partir do meio-dia, o grito de carnaval do Restaurante Aquarius. Voz feminina imponente de Goiânia, Grace passeia por um vasto repertório de samba e ainda traz um setlist focando em ritmos similares e tudo a ver com com o carnaval, entre eles axé, marchinhas e sambas-enredo. Também compositora, a artista tem como influências nomes como Elis Regina, Clara Nunes, Michael Jackson, Marisa Monte, Djavan e Ana Carolina, entre outros. A cantora será acompanhada por Emídio Queiroz (guitarra e violão), Júnior (sax e trompete) e as irmãs Maximira e Maxcilene (ambas na percussão). Av. Albert Einstein, Qd. 10, Jardim da Luz. Informações: 3278-8668.