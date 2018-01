Cantora e duplas se revezam em palco de boate sertaneja

A cantora Bia Ferraz (foto), as duplas Leandro & Marcello e JP & Guilherme são as atrações da noite desta terça-feira, a partir das 22 horas, da boate Villa Mix Goiânia. As apresentações serão realizadas dentro do projeto Festival Botekim. Para o palco, os artistas trazem repertórios próprios de trabalho, além de colocar em evidência também alguns dos hits mais tocados na atualidade e também no passado. Depois, a programação de música ao vivo da casa dá uma pausa durante o meio da semana e retorna na próxima sexta-feira. Av. 136, nº 960, Ed. Executive Tower, Setor Marista. Informações: 3654-6633.