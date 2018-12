Magazine Cantora e compositora Miúcha morre aos 81 anos Artista, irmã de Chico Buarque e mãe de Bebel Gilberto, lutava contra o câncer e foi internada nesta quinta-feira (27)

No final da tarde desta quinta-feira (27) a cantora e compositora Heloisa Maria Buarque de Holanda, apelidada de Miúcha, morreu aos 81 anos no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde nasceu. A irmã de Chico Buarque e mãe de Bebel Gilberto lutava contra um câncer e sofreu uma parada respiratória, hoje, após ser internada. Miúcha era filha do historiador e jorn...