Magazine Cantora Ana Cañas fala sobre feminismo e questões políticas em seu novo álbum 'Todxs' “É um álbum que está emparelhado com o que sou na alma. Ele é sincerão”, conta em entrevista por telefone ao POPULAR

Politizado do início ao fim, o novo álbum da cantora Ana Cañas, Todxs, quinto trabalho de estúdio da paulistana e o primeiro da carreira totalmente independente, coloca o feminismo no front. Ao longo de 12 canções, das quais nove inéditas, a artista encara personalidade para falar de temas que ainda são tratados como tabu social, caso do orgasmo feminino, na música Lambe-Lam...