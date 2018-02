Cantor Xexéu faz show com repertório de clássicos do gênero musical

O sambista Xexéu (foto) leva ao público do Antigo Armazém, a partir das 22 horas desta sexta-feira, o show Samba da Lapa. No repertório, clássicos de sambistas cariocas que desfilavam suas composições nesta região boêmia carioca, entre eles Cartola, Noel Rosa, Pixinguinha, Nelson Sargento, Jamelão, Candeia, Donga, Nelson Cavaquinho, Braguinha, entre outros. Xexéu estará acompanhado pelo violonista veterano João Garoto, do percussionista Marcos Lima. A apresentação terá ainda participação especial de André da Velha, no trombone. Couvert Artístico: R$ 12. Avenida 83, n º 337, Setor Sul. Informações: 3212-1104.

Noite

Elan Rúbio faz apresentação com vários ritmos no Lowbrow Lab

O cantor Elan Rúbio marca presença no projeto Sexta Tem Concerto, nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O artista tem dez anos de carreira e costuma levar para o público músicas autorais e covers. A noite conta com os ritmos pop rock, MPB, reggae e xote. Elan interpretará canções de nomes como Djavan, Natiruts, Charlie Brown Jr. e Capital Inicial, entre outros. O couvert artístico tem o valor de R$ 10. Além do som, o público poderá conferir a exposição Passagem, dos artistas visuais brasilienses Daniel Toys e Mikael Omik. Com 20 obras, em sua maioria inéditas, a mostra tem curadoria de Roan Andrade, que é um dos proprietários do local. Rua 115, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175 e 98146-8386.