Cantor Thiago Brava faz show em boate sertaneja da capital neste sábado

O cantor Thiago Brava (foto) faz show neste sábado (15), a partir das 22h30, no Santafé Hall. O cantor promete animar o público com seus sucessos, no show, que ganhou o nome de Vibezinha. Entre os hits, está Dona Maria, que conta com a participação especial do cantor Jorge, da dupla Jorge & Mateus. A canção, já na primeira semana de divulgação, alcançou mais de 4 ...