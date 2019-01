Magazine Cantor sertanejo Marciano não resiste a infarto e morre aos 67 anos Ele fazia dupla com João Mineiro e teve mais de quatro décadas de carreira na música

José Marciano, da dupla sertaneja com João Mineiro, morreu nesta sexta-feira, 18, vítima de infarto em São Caetano, no ABC paulista. De acordo com informações da família, o cantor morreu dormindo em casa, por volta das 2h. Marciano começou a cantar com João Mineiro quando tinha apenas 16 anos. Nos anos 1970, a dupla se destacou no sertanejo. Músicas como Um fio de...