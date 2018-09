Magazine Cantor Sérgio Reis tem vida contada em biografia Assinada pelo jornalista Murilo Carvalho, obra mostra uma visita a Goiânia como um ponto crucial para a carreira do artista

A década era 1970. O cantor Sérgio Reis, um dos expoentes da Jovem Guarda, por conta do sucesso Coração de Papel, escuta do camarim depois de um show no Triângulo Mineiro uma banda tocando O Menino da Porteira. O interesse foi de cara. Quando chegou no hotel, ligou para o produtor e falou do desejo em gravar a canção. Poucos dias depois, numa boate em Goiânia, u...