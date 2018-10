Magazine Cantor Qinho lança disco-homenagem com sucessos de Marina Lima em versões contemporâneas Gravado pela Biscoito Fino, o disco conta com a balada de verão de À Francesa, o clima de azaração de Fullgás, o choro meloso de Acontecimentos e até o clássico Virgem

No ano em que Marina Lima lançava Fullgás (1984), o cantor Qinho vinha ao mundo ao som de sintetizadores e baterias eletrônicas. Ao longo dos anos, o músico acabou rodeado pelos sucessos dos anos 80, desde os vinis do pai até as trilhas sonoras das novelas da Globo. Foi quando teve, no início do ano, a ideia de gravar canções de sucessos do vasto repertório d...