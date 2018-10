Magazine Cantor mirim Hugo Henrique é atração em boate sertaneja de Goiânia

Dono do hit Eu Vou Fazer um B.O, o cantor Hugo Henrique (foto) faz show nesta sexta-feira (19), a partir das 22h30, no Santafé Hall. O músico ficou conhecido aos 7 anos, quando participou da gravação do DVD de Cristiano Araújo. Aos 13 anos, Hugo já tem carreira solo, embora tenha feito parte da banda Troia. O grupo chegou a disputar o reality musical SuperStar, da Glo...