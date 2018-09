Magazine Cantor Luiz Porto leva pop rock para centro de compras O músico apresentará um repertório de pop, além de composições inéditas que vão do samba aos ritmos nordestinos, passando pelo rock progressivo, soul e pop.

O cantor Luiz Porto (foto) é a atração desta semana do Menu Musical, no Shopping Cerrado, a partir das 19 horas, com entrada franca. O músico apresentará um repertório de pop, além de composições inéditas que vão do samba aos ritmos nordestinos, passando pelo rock progressivo, soul e pop. Luiz Porto iniciou seus estudos musicais aos cinco anos e, após realizar formaçõ...