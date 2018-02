Cantor João Vitor Romania é a aposta do ano

Quando o cantor paulista João Vitor Romania, de 23 anos, o Jão, postou no seu canal no YouTube uma intepretação com uma voz romântica do single Na Sua Estante, da roqueira Pitty, em dezembro de 2016, era uma questão de tempo ele não passar em branco. A versão, com mais de 1,5 milhão de visualizações, despertou a atenção do público e de uma gravadora e abriu espaço para seu trabalho autoral. O primeiro sucesso lançado foi Imaturo, que atingiu o topo do ranking de Virais do Brasil no serviço de streaming Spotify.

“Sou grato aos covers, mas o meu objetivo sempre foi lançar o meu trabalho autoral. Eu estava ansioso por esse momento e não esperava que as pessoas fossem aceitar essa troca tão rápida. Elas entenderam bem meu lado artístico e me abraçaram. O cover não era uma coisa que pensava que produziria sempre. Era uma porta para entrar no mercado”, conta, em entrevista por telefone ao POPULAR. Jão acaba de fazer uma série de apresentações com ingressos esgotados no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba (PR).

Natural de Américo Brasiliense, interior de São Paulo, o jovem tornou-se um dos nomes mais promissores do pop nacional em 2018. Ele faz parte de um grupo seleto de artistas que começaram a fazer sucesso por conta própria na internet, como Alessia Cara, Dua Lipa, Austin Mahone, Mallu Magalhães, Clarice Falcão e Justin Bieber, o maior exemplo. “Tentei olhar para pessoas que fizeram isso de forma bem-sucedida. Vi que era algo para trilhar um novo caminho. Dei minha cara a tapa igual eles fizeram e está dando certo”, comemora.

O primeiro passo da virada na carreira foi assinar contrato com a produtora Head Media, responsável por trabalhos de grandes nomes do pop e hip hop, como MC Guimê, Projota, Anitta, Marcelo D2, Manu Gavassi e Lexa. No final de 2017, em parceria com a gravadora Universal Music, o jovem lançou o single Ressaca, o primeiro do projeto autoral e que de cara esteve no Top 3 do ranking das Virais do Brasil no Spotify. Em janeiro, Jão disponibilizou o hit Imaturo, seguindo a estratégia de lançar no mercado primeiramente música.

Na canção, Jão explora temas como liberdade, descobertas e fragilidades da juventude atual. “É que eu sou fraco, frágil/ Estúpido pra falar de amor/ Mas se for com você, eu vou, eu vou”, canta ele na letra. “Acho que muita gente vai se identificar com a letra, porque todo mundo se pega sendo imaturo, mesmo depois de velho, e eu gosto de acreditar que isso não é um problema. Ela é quase um desabafo para a nossa geração, que está aí levando a vida adulta, mas cheia das mesmas inseguranças da infância”, afirma.

Versatilidade

Um dos grandes diferenciais de Jão é a versatilidade sonora. No seu show, ele canta hits do pop, como Bang, da Anitta – versão que também ganhou um vídeo e que foi elogiada pela funkeira -, até Medo Bobo, da dupla sertaneja Maiara & Maraisa, um dos vídeos mais famosos do artista nas redes sociais, com mais de 1 milhão de visualizações e que ganhou uma versão eletrônica pelo DJ Zebu. Ele também canta sucessos internacionais, como Bad Romance, de Lady Gaga, Crazy In Love, de Beyoncé, e I’m With You, de Avril Lavigne.

“Acho besteira ficar apenas em um quadradinho. O meu show conta com um repertório pop, sertanejo e internacional. Gosto de explorar vários gêneros e isso é uma característica que admiro em outros artistas. Não queria ser um cara que só canta uma coisa. Tem momentos que gosto de cantar uma coisa mais calma, como a MPB, outros algo mais pop e dançante, como a Anitta”, ressalta Jão, que está com uma agenda cheia com shows programadas para Teresina (PI), Belo Horizonte (MG), São Paulo e Rio de Janeiro.