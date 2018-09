Magazine Cantor Jefferson Moraes é internado com fortes dores em Goiânia e passará por cirurgia O artista será afastado das suas atividades até recuperação total do procedimento cirúrgico

O cantor sertanejo Jefferson Moraes deu entrada na noite desta terça-feira (25) no Hospital do Rim, em Goiânia, sentindo fortes dores nas costas. O artista passou por exames e foi diagnosticado com cálculo renal. De acordo com assessoria de imprensa, Jefferson Moraes vai precisar ser submetido a um procedimento cirúrgico, ainda nesta quarta-feira (26), para ...