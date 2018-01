Cantor homenageia Amy Winehouse destacando repertório do primeiro disco dela

O cantor Vinícius Garcez, no piano e violão, em trio com Renato Silva, na bateria, e Leandro Silva, no baixo, faz show em tributo à Amy Winehouse na sexta-feira, a partir das 21 horas, no Evoé Café com Livros. A base do show é a pegada soul de Frank, primeiro disco da artista inglesa, porém o trio revisitará outros sucessos da carreira registrado em álbuns como Back to Black e Hidness. Os ingressos custam R$ 10. A casa fica na Rua 91, nº 489, Setor Sul. Mais informações: 3092-3733.