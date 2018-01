Cantor Felipe Araújo abre nova boate em Goianésia

O cantor Felipe Araújo faz o show principal da inauguração, em Goianésia, da boate Sertaneja Music. O sertanejo vai apresentar os maiores sucessos da carreira, entre eles Chave Cópia, A Mala é Falsa e Amor da Sua Cama. Canções do primeiro DVD da carreira do cantor, intitulado 1dois3, também vão fazer parte do repertório. O projeto foi gravado em Goiânia e contou com a participação de grandes nomes como Henrique e Juliano, Jorge & Mateus e do pai, João Reis. A noite de inauguração também vai contar com apresentação do DJ Bruno Lobo. No sábado, será a vez do cantor Kleo Dibah e da DJ Thascya se apresentarem. Os ingressos para os dois dias valem entre R$ 60 e R$ 180. A casa tem capacidade para cerca de 1,8 mil pessoas. Informações: 3353-7037.

Música

Sofar Sounds realiza edição em Goiânia

O projeto internacional Sofar Sounds agora percorrerá também ambientes inusitados de Goiânia, com shows musicais surpresa. Pode ser em um quintal, um terraço, uma sala de estar, cafés, galerias, entre outros. Marcado para este domingo, o primeiro evento requer cadastro de interessados, no site do projeto www.sofarsounds.com/goiania. Após seleção de inscritos, a confirmação do interessado é informada via e-mail, com orientações para pagamento do ingresso, entre R$ 30 e R$ 50. Os convidados só ficam sabendo onde será o evento 48 horas antes da realização e as atrações são reveladas somente no local. Nascida em Londres, a iniciativa já teve nass apresentações os brasileiros Céu, Liniker e o britânico Ed Sheeran. Mais detalhes podem ser obtidos no site do projeto.