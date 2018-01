Cantor faz apresentação acústica com pegada roqueira

O cantor Paulo Casttro (foto) é a atração do projeto Moby Dick Acústico nesta quinta-feira, às 23 horas. Tendo contato com a música desde cedo, Casttro foi influenciado pelo pai ouvindo artistas como Cassia Eller, Renato Russo, Cazuza, Zé Ramalho e Nando Reis. A versatilidade engloba gêneros como pop rock, MPB e rock nacional. Ele iniciou a trajetória como autodidata, aprendendo instrumentos como gaita e violão, além do canto. Aos 14 anos, iniciou composições e se integrou à primeira banda de rock. Aos 22 anos, resolveu seguir carreira solo, voltando-se ao MPB e pop rock, de olho em público mais diversificado. Marcando presença em redes sociais, hoje possui mais de 25 músicas escritas, muitas delas feitas com o instrumentista e amigo Carlos Petrovick, que o acompanha nos shows. Entrada franca. Av. Mutirão com Av. T-8, Galeria Casablanca Center, Setor Bueno. Informações: 99290-0040.

Banda

Grupo faz covers de rock e reggae

O grupo EntreParaBrisa é a atração da noite no Bolshoi Pub, à meia-noite. O grupo começou como uma reunião de amigos apaixonados pela música e hoje carrega a experiência de tocar versões inusitadas de nomes como Bob Marley, Natiruts, O Rappa, Marcelo D2, Planta e Raíz, Charlie Brown Jr, Jorge Ben Jor, Criolo, Rael da Rima, 3030, entre outros artistas. Em paralelo, a banda já prepara o lançamento de seu primeiro EP autoral, Eu Vou Pro Festival. O grupo é formado por Bruno Alex, Danilo Granato (Kachassa), Herbert Vallim, Paulo Vitor (PV) e Vitor Jungmann (Vitinho). Ingressos: R$ 20 em dinheiro no Frans Café do Marista e Oeste; R$ 30 na portaria, após as 20 horas. Há limite de lotação. Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, com Av. T-2, nº 1.140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.