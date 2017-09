Cantor evangélico pede desculpas após vídeo onde aparece bebendo vodka viralizar

O jovem cantor evangélico, Jotta A, se envolveu em uma polêmica após aparecer em um vídeo aparentemente embriagado, segurando uma garrafa de vodka. As imagens viralizaram e o rapaz de 19 anos divulgou uma carta aberta pedindo desculpas.

No vídeo, gravado dentro de um carro, o cantor está sentado no banco traseiro com uma garrafa nas mãos. Ele canta hinos da igreja e ingere a bebida alcoólica.

“Os meus momentos de fraqueza no passado se tornaram público e mesmo que eu assuma que estava segurando uma garrafa de vodka, comendo amendoim e não usando drogas, falando coisas imprudentes nas quais peço perdão a Deus e a igreja, eu não venho justificar os meus erros", escreveu Jotta.

Leia a carta na íntegra: