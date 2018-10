Magazine Cantor e guitarrista Guy King se apresenta na capital Músico traz a Goiânia nova turnê passados três anos de série anterior de apresentações pelo País

Após três anos, o cantor e guitarrista israelense Guy King está de volta ao Brasil em nova turnê e se apresenta em Goiânia, nesta quinta-feira (1), a partir das 23 horas, no Bolshoi Pub. No repertório, ele traz versões de grandes músicos que influenciaram sua carreira como BB King, Ray Charles, Eric Clapton e muitos outros, além de canções autorais. O ingresso an...