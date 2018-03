Cantor e DJ destacam black music e hip hop no evento Criola

O DJ Daniel de Mello e o cantor Calango Nego comandarão o som do Lowbrow Lab Arte & Boteco, na edição do evento Criola desta quarta-feira (7). O repertório do DJ Daniel de Mello incluirá muita black music, com canções de nomes como Criolo, Pentágono, 2Pac, Marcelo D2, Racionais MC’s e Cypress Hill.

Com dez anos de carreira, o DJ Daniel de Mello é pesquisador e consultor musical, além de ser residente em diversas casas noturnas de Goiânia. Já dividiu o palco com diversos artistas brasileiros, como Emicida, Marcelo D2, Caetano Veloso, Elza Soares e Racionais MCs. Já Calango Nego levará hip hop, soul, rap, R&B e samba para o palco, com canções autorais e músicas de 1Kilo, O Rappa, Black Alien e Iza, entre outros.

O rapper Alisson Bringel, que tem sete anos de carreira, é conhecido pelo mesmo nome de seu projeto, Calango Nego. Com um disco lançado em 2014, intitulado Uai Soul Rap, a ideia principal do Calango Nego é mesclar ritmos. Com o projeto, já participou de festivais como Canto da Primavera, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, Vaca Amarela, Grito Rock, Goiânia Noise e Bananada. O local abre às 19 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175 e 98146-8386.