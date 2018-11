Magazine Cantor e compositor Nilton Rabello lança novos trabalhos em show no Teatro Sesc Centro As novas músicas do décimo CD de sua discografia passam por bossa nova, samba, baião, balada e pop rock

Uma das vozes mais fortes e conhecidas da música popular goiana, o cantor e compositor Nilton Rabello lança nesta sexta-feira (9), às 20 horas, o disco Felicidade e o DVD Sambas e Canções, no Teatro Sesc Centro. Com o lançamento dos dois trabalhos o artista completa 12 álbuns, entre CDs e DVDs, na carreira de quase quatro décadas. No palco, o músico será acom...