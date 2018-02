Cantor Diego Mascate apresenta músicas e poesias em livraria

O músico Diego Mascate se apresenta nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, na Livraria Caminhos, no Centro de Goiânia. Mascate é o pseudônimo artístico do cantor e compositor Diego de Moraes, que realiza há mais de dez anos trabalho poético na música goiana contemporânea. Além da música, Diego segue carreira como professor e historiador, com pesquisa na área de música. Também faz parte das bandas Pó de Ser e Diego e O Sindicato, com quais lançou os álbuns lançados Parte de Nós (Diego e o Sindicato), A.C. (Diego Mascate) e A Dança da Canção Incerta (Pó de Ser). Como se não fosse o bastante, o cantor integra ainda o projeto Waldi e Redson, dupla sertaneja que integra junto com o músico Chelo, do coletivo mineiro Porcas Borboletas. Na apresentação desta quinta-feira ele vai ressaltar repertório de folk, no formato voz e violão, e também vai recitar poemas. A entrada é gratuita. Rua 1, nº 43, Centro. Informações: 3087-4273.