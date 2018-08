Magazine Cantor André Bueno abre programação de novo espaço em shopping Inauguração ocorre nesta quinta-feira (2) a partir de 19h30

O cantor André Bueno (foto) abre a programação de shows ao vivo no novo espaço Beer Pub, que será inaugurado neste quinta-feira (2), a partir das 19h30, na praça de alimentação do Goiânia Shopping. A entrada para a apresentação é gratuita. Bueno faz uma roupagem própria de hits consagrados, deixando-os com uma sonoridade diferente. No repertório, sucessos do pop e d...