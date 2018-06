Magazine Canto de Ouro destaca mais dois elencos em sua décima semana Evento acontecerá nesta quinta (21) e nesta sexta-feira (22), sempre às 21 horas

O tradicional projeto Goiânia Canto de Ouro chega à décima semana com show de mais dois elencos, no Centro de Cultura Goiânia Ouro. Nesta quinta e nesta sexta-feira, sempre às 21 horas, os responsáveis pelos show são Cejane Verdejo (foto), Ingrid Lobo e João Lucas, com acompanhamento dos músicos Front Jr., Emanuel Mastrella, Jader Steter, Can Kanbay e Nonato Mendes. Já...