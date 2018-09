Magazine Canto da Primavera 2018 divulga shows selecionados, confira Este ano o evento recebeu 174 inscritos e selecionou 15 artistas, sendo 10 de Goiânia e cinco da cidade de Pirenópolis

Foi divulgado nesta quarta-feira, 5, a lista de shows confirmados para o Canto da Primavera 2018, 19ª edição do evento de música que acontecerá no município de Pirenópolis entre 19 a 23 de setembro. Para fazer a escolha dos artistas, foi formada uma curadoria especializada com o produtor Márcio Júnior, o produtor e letrista Carlos Brandão e pelos músico...