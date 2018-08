Magazine “Cantar com meus heróis musicais tem sido incrível”, ressalta Joan Osborne Antes de embarcar para Goiânia neste fim de semana para apresentar nova turnê, cantora americana falou ao POPULAR. Confira:

Por que você demorou para fazer show no Brasil? Eu deveria ter vindo anos atrás. Não tenho uma boa razão, nem desculpa para explicar a falta. Só posso agradecer que ainda há fãs aqui no Brasil que se lembram de mim. Como surgiu a ideia de gravar as músicas de Bob Dylan? Eu tive a honra de cantar com Bob Dylan algumas vezes ao longo dos anos e passar um pouco de tempo com el...