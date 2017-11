Cancelamento do espetáculo de estreia da 16ª Mostra Nacional de Teatro em Porangatu desafia produção

Uma forte crise de lombociatalgia decorrente de uma hérnia extrusa lombar tirou a atriz Priscila Fantin da abertura da 16ª edição da Mostra Nacional de Teatro (TeNpo). Ao lado de Luíza Tomé e Letícia Birkheuer, Fantin protagoniza a montagem Além do que os Nossos Olhos Registram, que marcaria o início da Mostra de teatro, hoje, às 20 horas, no Teatrão, em Porangatu, a 409 quilômetros de Goiânia. A produção do TeNpo correu ontem para encontrar uma peça substituta. Para o lugar, foi escalado o espetáculo Atrevido, novo trabalho do comediante Gustavo Mendes.

A intensa programação (veja quadro) mistura atrações de diversos gêneros – infantil, comédia, drama, dança e outros – com dois espetáculos nacionais, oito regionais, um workshop e oito oficinas temáticas. Para Dirce Vieira, coordenadora do TeNpo, a pluralidade de espetáculos locais é a característica mais marcante da Mostra. “Isso teve muito a ver com o comprometimento da comissão julgadora, que levou em consideração a qualidade artística, linguagem, inovação, diversidade e formação de plateia”, conta.

Os grupos e espetáculos foram selecionados por uma curadoria composta por sete membros, quatro indicados pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) em parceria com o Conselho Estadual de Cultura e três indicados pelas entidades representativas do teatro. Almir de Amorim, dramaturgo e diretor de teatro; Edson de Oliveira, ator, diretor e produtor; Joyce Ferreira Lynch, atriz, professora de teatro e produtora; Natássia Garcia, professora da UFG e diretora; Robson Parente, ator e produtor, Samuel Baldani, diretor e produtor, e Wellington Dias, conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, ator e produtor, foram os responsáveis pela grade.

Amanhã, a programação começa, às 14 horas, com o infantil Cora Coralina, da Cia. de Teatro Sala 3 (GO). O público da mostra também pode conferir o workshop Gestão Cultural sobre projetos, produção teatral e cenografia virtual, às 17 horas, na UEG. O Grupo Teatral Limpando o Olho, de Porangatu, faz o espetáculo circense Show da Alegria, às 18 horas. A noite ainda conta com mais duas montagens: Sr. Will, da Giro 8 Cia. de Dança, às 20 horas, e A Inconveniência de Ter Coragem, do Grupo de Teatro Trem de Doido, de Porangatu. A participação dos grupos locais talvez seja um dos grande méritos do TeNpo.

“A Mostra Nacional de Teatro representa para os grupos locais e para comunidade um momento de inspiração e construção de ideias a partir da percepção das emoções, estimulando o interesse pelas artes. Significa também formação de plateia. A cada ano a comunidade se envolve mais pelo fazer artístico”, explica Dirce Vieira. Um dos reflexos do evento é que a rede escolar de Porangatu realiza constantes apresentações teatrais. “Isso é um legado do TeNpo que vem fortalecendo a cultura e formando plateia.” A entrada para todos os espetáculos e as oficinas da mostra é gratuita.