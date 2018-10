Magazine Canções inéditas do disco 'Novas do Roupa' farão parte da apresentação

No show em Goiânia, a banda carioca também apresentará canções do disco Novas do Roupa, composto por 12 canções inéditas, que vêm sendo divulgadas ao longo dos meses nas redes sociais. Queda de Braço, Luzes de Emergência e Seja Bem Vindo (O Amor) foram as três primeiras faixas apresentadas nas plataformas digitais. “Estamos lançando em doses homeopáticas e intercalando com nos...