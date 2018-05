Magazine Canções de Chico Buarque são destaque no show “Palavra de Mulher” Espetáculo musical traz repertório que reflete sobre questões femininas na obra do cantor e compositor. A entrada é franca

O show Palavra de Mulher será apresentado nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, com entrada franca. A apresentação é composta por músicas de autoria de Chico Buarque que versam sobre a personalidade feminina. Integram o espetáculo as cantoras Fernanda Guedes, Ingrid Goldfeld e Christina Guedes, atuantes no cenário musical goiano. A banda é formada...