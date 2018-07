Magazine Campeonato de Truco Subaquático acontece neste sábado (21) em Goiânia Prêmio para a dupla campeã será de R$ 500,00. Inscrições seguem até sexta-feira (20)

"Truuucooo", quem nunca ouviu grupos animados gritando enquanto se divertem com esse jogo? Essa animação toda agora vai para o fundo de uma piscina. Isso mesmo, Goiânia recebe neste sábado (21), seu primeiro Campeonato de Truco Subaquático, na Mundo Sub Escola de Mergulho, no Setor Jaó. Você ainda não fez a sua inscrição para o "Primeiríssimo Campeonato de Truco Subaquático" na Mundo Sub Esc...