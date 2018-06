Magazine Caminhos da profissionalização

Os cineastas Walter Carvalho, José Vilamarim e George Moura, diretores e roteiristas da série da Rede Globo Onde Nascem os Fortes, participam do Fórum de Cinema no sábado, na Universidade Estadual de Goiás (UEG), para uma discussão sobre os novos rumos da dramaturgia brasileira. O festival também discute a mudança do cenário de gênero no audiovisual com uma mesa de di...