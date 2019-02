Magazine Calor traz riscos de hipertermia e queimaduras

Para evitar que o bichinho sofra com hipertermia e queimaduras, é importante prestar atenção no cansaço do animal de estimação. “Evite passeios muito longos, dê preferência a horários mais frescos, ofereça água e descanso durante exercícios. Em dias mais quentes, tome cuidado redobrado para garantir que o animal esteja fresco e hidratado”, aconselha a médica veterinária J...