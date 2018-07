Magazine Caixa de DVDs mostra um Nelson Pereira preocupado em dialogar com o público

Sai a terceira caixa de DVDs da Coleção Nelson Pereira dos Santos (Regina Filmes/BF, R$ 169,90), a primeira após a morte do diretor, ocorrida dia 21 de abril. Cobre os anos de 1977 a 1993 e contém cinco longas-metragens, além de extras: Tenda dos Milagres (1977), Na Estrada da Vida (1981), Memórias do Cárcere (1983), Jubiabá (1986) e A Terceira Margem do Rio (1993). ...