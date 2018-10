Magazine Caiado responde crianças que mandaram recados através do POPULAR; assista 🎥 Elas ainda não podem votar, mas foram exigentes e fizeram muitos pedidos para o futuro governador

Para celebrar o dia das crianças, O POPULAR ouviu seis delas sobre o que esperam do próximo governador. Ronaldo Caiado (DEM) enviou nesta sexta-feira (12) um vídeo respondendo aos recados. “Como próximo governador de estado de Goiás, vou voltar os olhos para atender as crianças”, disse o candidato ao governo eleito no último domingo (7). As crianças ainda n...